В Италии введут «суперпропуск» для тех, кто прошёл полную вакцинацию от коронавируса

Новости Италии. В Италии правительство решило ужесточить требования к ковид-сертификатам. Теперь на территории всей страны необходимо предъявлять «суперпропуск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это усиленная версия уже существующего зеленого паспорта. Он будет распространяться только на тех, кто прошел полную вакцинацию или переболел COVID-19. Кроме того, «суперпропуск» предоставляет доступ не только на предприятия и в общественный транспорт, но и позволяет посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.