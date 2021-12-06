Прямой эфир

В Италии введут «суперпропуск» для тех, кто прошёл полную вакцинацию от коронавируса

06 декабря 2021 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии правительство решило ужесточить требования к ковид-сертификатам. Теперь на территории всей страны необходимо предъявлять «суперпропуск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бельгии недовольны введением «зеленых паспортов». Люди вышли на демонстрацию – читайте здесь.  

В Италии введут «суперпропуск» для тех, кто прошёл полную вакцинацию от коронавируса-1

 Это усиленная версия уже существующего зеленого паспорта. Он будет распространяться только на тех, кто прошел полную вакцинацию или переболел COVID-19. Кроме того, «суперпропуск» предоставляет доступ не только на предприятия и в общественный транспорт, но и позволяет посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.  

# Вакцинация # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные в Австралии оставят информацию о цивилизации на случай климатической катастрофы
06 декабря 2021 13:33

Учёные в Австралии оставят информацию о цивилизации на случай климатической катастрофы

Они преодолели тысячи километров. Миллионы бабочек превратили Мексиканское нагорье в достопримечательность
06 декабря 2021 10:40

Они преодолели тысячи километров. Миллионы бабочек превратили Мексиканское нагорье в достопримечательность

В Рио-де-Жанейро женщины провели акцию протеста. Пандемия усугубила домашнее насилие в стране
06 декабря 2021 10:37

В Рио-де-Жанейро женщины провели акцию протеста. Пандемия усугубила домашнее насилие в стране