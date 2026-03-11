В Италии водители выстраиваются в очереди на заправках с самыми низкими ценами

В итальянской Сицилии продолжается стремительный рост цен на топливо. В Палермо водители заполнили одну из немногих заправок, где стоимость бензина и дизеля пока остается ниже регионального среднего. Причина скачка – подорожание нефти на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале недели цена барреля кратковременно достигла 119 долларов – максимума с середины 2022 года. После ударов США и Израиля 28 февраля стоимость бензина и дизеля в Европе резко выросла. По данным итальянской ассоциации потребителей, на ряде местных заправок цена дизеля с обслуживанием превысила 2,6 евро за литр.

Самообслуживание – выше двух евро почти во всех регионах страны. Министерство промышленности подтверждает: в большинстве областей средняя цена уже перешагнула этот порог. Сицилия – среди самых дорогих регионов.