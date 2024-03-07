В Италии в возрасте 72 лет умер экс-худрук театра Вахтангова Римас Туминас

Известный советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас ушел из жизни в возрасте 72 лет в одной из клиник Италии после тяжелого заболевания. Об этом пишет ТАСС.

Туминас, который родился в Литве, был арт-директором Театра имени Евгения Вахтангова Римас с 2007 по 2022 год. Он также работал в театрах Вильнюса и Москвы, ставя постановки за рубежом в самых разных странах.

Туминас является обладателем множества наград и премий, в том числе ордена Дружбы и ордена Почета, а также Национальной премии Литвы в сфере культуры и искусства. Он многократно становился обладателем театральных наград, в том числе «Золотой маски» и Международной премии Станиславского.