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В Италии сильнейшие ливни и грозы: погибли 4 человека, в том числе молодая туристка

07 августа 2017 08:38
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Новости Италии. Жертвами непогоды в Италии стали, по меньшей мере, 4 человека. Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере страны были зафиксированы грозы с сильными порывами ветра. За сутки выпало более 100 мм осадков, что привело к подтоплениям и сходу оползней в горных районах страны.

Двое мужчин погибли в результате падения деревьев. Еще один скончался от удара молнии. Молодую туристку из Рима смыло потоком воды, и она упала с большой высоты. Самолет экстренных служб не смог совершить посадку, чтобы помочь девушке.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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