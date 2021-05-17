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В Италии с 17 мая отменён карантин для прибывающих из стран Евросоюза

17 мая 2021 08:35
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Новости Германии. В Германии заговорили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Более 8,5 тысячи случаев выявлено за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии с 17 мая отменён карантин для прибывающих из стран Евросоюза-1

Власти Болгарии намерены продлить режим ЧС до конца июня. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже на этой неделе. Тем не менее отмена ограничений продолжается. В стране наблюдается устойчивое снижение числа заразившихся коронавирусом.

В Италии с 17 мая отменён карантин для прибывающих из стран Евросоюза-4

Напомним, с 1 мая Болгария открыла летний туристический сезон. В Италии с 17 мая отменен карантин для прибывающих из стран Евросоюза.

В Италии с 17 мая отменён карантин для прибывающих из стран Евросоюза-7

А во Франции уже в ближайшие дни откроют террасы кафе и ресторанов, магазины и учреждения культуры.

# Коронавирус # Фотофакт

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