В Италии с 17 мая отменён карантин для прибывающих из стран Евросоюза

Новости Германии. В Германии заговорили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Более 8,5 тысячи случаев выявлено за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Болгарии намерены продлить режим ЧС до конца июня. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже на этой неделе. Тем не менее отмена ограничений продолжается. В стране наблюдается устойчивое снижение числа заразившихся коронавирусом.

Напомним, с 1 мая Болгария открыла летний туристический сезон. В Италии с 17 мая отменен карантин для прибывающих из стран Евросоюза.