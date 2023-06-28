В Италии растёт число нуждающихся в бесплатных продуктах

Новости Италии. В Италии по-прежнему растет число нуждающихся в бесплатных продуктах. Количество людей, обращающихся за помощью в благотворительные организации в 2022 году, увеличилось на 12,5 % по сравнению с тем, как было годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что такой показатель был в первую очередь связан с ростом числа прибывших в страну украинских беженцев. Часто обращаются за помощью люди с низкооплачиваемой и нестабильной работой. Увеличилось и количество бездомных, обратившихся в благотворительные организации. В прошлом году их было почти 28 тысяч, что на 16 % больше, чем в 2021 году.