В Италии пытаются вернуть женщин на рынок труда, чтобы уменьшить потребность в иммигрантах

В Италии хотят вернуть женщин на рынок труда. В стране самый низкий по Евросоюзу уровень занятости среди представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А из-за старения населения скоро резко сократится ВВП. По словам министра экономики, пенсионная система, этого не выдержит. Решение проблемы гендерного неравенства (тема, которая принесла министру нобелевскую премию по экономике) может облегчить демографический кризис. Премьер-министр Джорджа Мелони, первая в истории Италии женщина в такой должности, сама работающая мать. Она заявила, что женщины – это «неиспользованный ресурс», который уменьшит потребность в рабочей силе иммигрантов.