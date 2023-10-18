Прямой эфир

В Италии пытаются вернуть женщин на рынок труда, чтобы уменьшить потребность в иммигрантах

18 октября 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Италии хотят вернуть женщин на рынок труда. В стране самый низкий по Евросоюзу уровень занятости среди представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии пытаются вернуть женщин на рынок труда, чтобы уменьшить потребность в иммигрантах-1

А из-за старения населения скоро резко сократится ВВП. По словам министра экономики, пенсионная система, этого не выдержит. Решение проблемы гендерного неравенства (тема, которая принесла министру нобелевскую премию по экономике) может облегчить демографический кризис. Премьер-министр Джорджа Мелони, первая в истории Италии женщина в такой должности, сама работающая мать. Она заявила, что женщины – это «неиспользованный ресурс», который уменьшит потребность в рабочей силе иммигрантов.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней
18 октября 2023 07:18

Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней

Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS
18 октября 2023 07:00

Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к атаке по больнице в секторе Газа
18 октября 2023 06:43

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к атаке по больнице в секторе Газа