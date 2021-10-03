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В Италии протестуют активисты по борьбе с изменением климата. Были столкновения с полицией

03 октября 2021 12:05
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Новости Италии. В Италии протестуют активисты по борьбе с изменением климата. В Милане демонстрация переросла в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потасовки начались во время глобального марша за климатическую справедливость, когда протестующих оттеснили правоохранители.

В Италии протестуют активисты по борьбе с изменением климата. Были столкновения с полицией-1

Тема климата сейчас является актуальной как никогда. Ранее генсек ООН заявил, что худшие последствия климатических изменений еще впереди. По его словам, многочисленные природные катастрофы, которые сотрясают планету, тесно связаны с деятельностью человека. Также он призвал страны значительно сократить объемы выбросов в атмосферу, иначе мир столкнется с еще более серьезными проблемами.

# Акции протеста # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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