В Италии протестуют активисты по борьбе с изменением климата. Были столкновения с полицией

Новости Италии. В Италии протестуют активисты по борьбе с изменением климата. В Милане демонстрация переросла в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потасовки начались во время глобального марша за климатическую справедливость, когда протестующих оттеснили правоохранители.

Тема климата сейчас является актуальной как никогда. Ранее генсек ООН заявил, что худшие последствия климатических изменений еще впереди. По его словам, многочисленные природные катастрофы, которые сотрясают планету, тесно связаны с деятельностью человека. Также он призвал страны значительно сократить объемы выбросов в атмосферу, иначе мир столкнется с еще более серьезными проблемами.