В Италии протестующие попытались заблокировать порт. Полиция их разогнала водомётами

Новости Италии. В Италии полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона манифестации против ковид-паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие выступают не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем сертификата, так как он нарушает конституционное право на труд. Без этого документа попасть на рабочее место попросту нельзя.