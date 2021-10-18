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В Италии протестующие попытались заблокировать порт. Полиция их разогнала водомётами

18 октября 2021 15:27
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Новости Италии. В Италии полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона манифестации против ковид-паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии протестующие попытались заблокировать порт. Полиция их разогнала водомётами -1

Участники пытались заблокировать порт, но после наступления полиции двинулись в центр города.  

В Италии протестующие попытались заблокировать порт. Полиция их разогнала водомётами -4

Протестующие выступают не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем сертификата, так как он нарушает конституционное право на труд. Без этого документа попасть на рабочее место попросту нельзя.  

# Акции протеста # Фотофакт

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