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В Италии прошёл альпийский фестиваль света. Его тема – проблемы глобального потепления

03 мая 2022 10:02
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Новости Италии. В Италии состоялся знаменитый альпийский фестиваль света. Улицы, дома и древние соборы небольшого живописного городка Брессаноне, что на севере страны, превратились в живописные и даже фантастические инсталляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии прошёл альпийский фестиваль света. Его тема – проблемы глобального потепления-1

Главными темами этого яркого во всех смыслах праздника были вода как символ жизни и проблемы глобального потепления. Но, глядя на красоту и выразительность световых композиций, люди невольно забывали о серьезности вопросов, которые они поднимают.  

В Италии прошёл альпийский фестиваль света. Его тема – проблемы глобального потепления-4

Водная тема преобладала на фестивале неслучайно. Альпы, где расположен Брессаноне сильно подвержены климатическим изменениям. А сам город стоит рядом с двумя реками и сам оказался под угрозой наводнений из-за таяния ледников.  

# Фестиваль # Фотофакт

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