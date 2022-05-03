В Италии прошёл альпийский фестиваль света. Его тема – проблемы глобального потепления

Новости Италии. В Италии состоялся знаменитый альпийский фестиваль света. Улицы, дома и древние соборы небольшого живописного городка Брессаноне, что на севере страны, превратились в живописные и даже фантастические инсталляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными темами этого яркого во всех смыслах праздника были вода как символ жизни и проблемы глобального потепления. Но, глядя на красоту и выразительность световых композиций, люди невольно забывали о серьезности вопросов, которые они поднимают.