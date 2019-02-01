В Италии под видом кофе хотели ввезти 644 кг кокаина

Новости Италии. В итальянском порту Ливорно перехватили рекордную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вес изъятого вещества – 644 килограмма, а стоимость оценивается в 130 миллионов евро.

Прятали наркотики в контейнере, где согласно декларации, должен был быть кофе. Кокаин оказался помещен в мешки, на которых были оставлены красные пометки. В полиции отметили, что данная партия является крупнейшей за последние 10 лет работы таможни страны.