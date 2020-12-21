В Италии отец убил двух сыновей и после этого покончил с собой

Новости Италии. В небольшом городке к северо-востоку от Падуи отец убил двух своих сыновей 13 и 15 лет, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их обнаружил родственник семьи, который пришел к дому утром. Карабинеры предполагают, что дети понимали намерения отца и пытались убежать, однако злоумышленник догнал мальчиков и перерезал им горло, после чего этим же ножом ударил себя в сонную артерию.

Мужчина был разведен с женой и матерью детей, которая проживала неподалеку. Подробности трагедии выясняются.