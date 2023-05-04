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В Италии наводнением затопило целый регион у побережья – 2 человека погибли

04 мая 2023 09:04
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Новости Италии. Два человека погибли на севере Италии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии наводнением затопило целый регион у побережья – 2 человека погибли-1

Под водой оказался целый регион на побережье Адриатического моря. Повреждено сотни домов, несколько полностью разрушено. Нарушено железнодорожное сообщение, закрыто движение на нескольких шоссе. Пожарные провели более 400 спасательных операций, эвакуировав из зоны бедствия более 10 тысяч человек. Метеорологи опасаются дальнейшего повышения уровня воды в реках, что может вызвать более масштабные затопления.   

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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