В Италии наводнением затопило целый регион у побережья – 2 человека погибли

Новости Италии. Два человека погибли на севере Италии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой оказался целый регион на побережье Адриатического моря. Повреждено сотни домов, несколько полностью разрушено. Нарушено железнодорожное сообщение, закрыто движение на нескольких шоссе. Пожарные провели более 400 спасательных операций, эвакуировав из зоны бедствия более 10 тысяч человек. Метеорологи опасаются дальнейшего повышения уровня воды в реках, что может вызвать более масштабные затопления.