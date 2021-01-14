В Италии начали судить крупнейшую мафиозную группировку. В списке подозреваемых 355 человек

Новости Италии. В Италии начался крупнейший за последние десятилетия судебный процесс над мафией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке подозреваемых 355 человек. Среди них бизнесмены, полицейские, бывшие политики и чиновники, причастные к деятельности группировки. Подсудимых задержали в декабре 2019-го. Их обвиняют в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, торговле наркотиками и убийствах. Лондонский суд отказал властям США в выдаче Джулиана Ассанжа