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В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом

10 ноября 2020 09:51
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COVID-19 распространяется по миру рекордными темпами – количество заболевших ежедневно прирастает на несколько сотен тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости все больше стран возвращается к жестким мерам блокировки.

Так, в Ливане намерены ввести повторный локдаун. В реанимациях государственных больниц страны практически нет свободных мест.

В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом-1

В Италии ввести национальный карантин требуют сами медики. По словам главы Федерации медицинских гильдий, итальянская система здравоохранения не справляется с ростом числа случаев заболевания. Сейчас в стране действует трехуровневая система локальных ограничений. Республика разделена по цветам. В красной зоне – жесткий карантинный режим.

В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом-4

Прогнозы ВОЗ пока не радуют. Специалисты рассчитывают, что ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится лишь к марту 2021 года.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

К этому моменту Организация надеется получить первые вакцины от COVID-19, а также средства для самостоятельного тестирования на вирус.

В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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