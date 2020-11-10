В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом

COVID-19 распространяется по миру рекордными темпами – количество заболевших ежедневно прирастает на несколько сотен тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости все больше стран возвращается к жестким мерам блокировки.

Так, в Ливане намерены ввести повторный локдаун. В реанимациях государственных больниц страны практически нет свободных мест.