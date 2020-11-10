В Италии медики требуют ввести национальный карантин. Система здравоохранения не справляется с коронавирусом

COVID-19 распространяется по миру рекордными темпами – количество заболевших ежедневно прирастает на несколько сотен тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости все больше стран возвращается к жестким мерам блокировки.
Так, в Ливане намерены ввести повторный локдаун. В реанимациях государственных больниц страны практически нет свободных мест.
В Италии ввести национальный карантин требуют сами медики. По словам главы Федерации медицинских гильдий, итальянская система здравоохранения не справляется с ростом числа случаев заболевания. Сейчас в стране действует трехуровневая система локальных ограничений. Республика разделена по цветам. В красной зоне – жесткий карантинный режим.
Прогнозы ВОЗ пока не радуют. Специалисты рассчитывают, что ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится лишь к марту 2021 года.
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации
К этому моменту Организация надеется получить первые вакцины от COVID-19, а также средства для самостоятельного тестирования на вирус.