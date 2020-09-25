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В Италии из-за пандемии возникла острая нехватка учителей

25 сентября 2020 12:07
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Новости Италии. Сделать школы безопасными перед лицом новой волны коронавируса. С таким призывом на улицы Италии вышли педагоги и учащиеся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии из-за пандемии возникла острая нехватка учителей -1

Самая многолюдная акция прошла в Риме. По словам протестующих, в школах и так было достаточно проблем, а из-за пандемии они значительно усугубились. Одна из них, которая ощущается наиболее остро – нехватка учителей.  

В Италии из-за пандемии возникла острая нехватка учителей -4

Школьники недовольны новыми правилами поведения в учебных заведениях. По их мнению, главное – социальное дистанцирование, а об этом власти как раз не позаботились.  

В Италии из-за пандемии возникла острая нехватка учителей -7

Отметим, школы по всей Европе сталкиваются сегодня с одной и той же проблемой: обеспечить и образование, необходимое каждому ребёнку, и безопасность учителей и учеников.  

# Коронавирус # Фотофакт

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