В Италии из-за пандемии возникла острая нехватка учителей

Новости Италии. Сделать школы безопасными перед лицом новой волны коронавируса. С таким призывом на улицы Италии вышли педагоги и учащиеся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая многолюдная акция прошла в Риме. По словам протестующих, в школах и так было достаточно проблем, а из-за пандемии они значительно усугубились. Одна из них, которая ощущается наиболее остро – нехватка учителей.

Школьники недовольны новыми правилами поведения в учебных заведениях. По их мнению, главное – социальное дистанцирование, а об этом власти как раз не позаботились.