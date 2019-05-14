В Италии из-за непогоды объявлен максимальный уровень опасности

Новости Италии. Обильные дожди на севере страны вызвали разлив реки Савио, в результате чего оказался затоплен железнодорожный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых провинциях закрывают школы, детские сады и эвакуируют жителей. Власти призывают людей по возможности не покидать дома. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в регионе продолжатся.