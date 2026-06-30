В Италии фиксируется стремительное продвижение соленой воды вглубь реки По

В Италии фиксируется стремительное продвижение морской воды вглубь реки По – ключевой водной артерии страны. Соленая вода уже поднялась на 18 километров против течения, что создает угрозу для сельского хозяйства и всей экосистемы дельты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За две недели поток реки на последнем участке перед падением в Адриатику сократился с тысячи кубометров в секунду до менее чем 300. Ослабленное течение больше не удерживает море, и соляной клин беспрепятственно засаливает пресную воду. Внешне река выглядит привычно, но соленая вода уже проникает в каналы, иссушает почву и наносит ущерб посевам. Ирригационные системы перекрываются, чтобы предотвратить выгорание культур, что затрагивает производителей сои, кукурузы, риса и других влагозависимых растений.

Подобный кризис уже происходил в 2022 году, однако нынешняя ситуация более тревожная: явление проявилось значительно раньше, а прогнозы обещают продолжение экстремальной жары. Инженерные барьеры, построенные в 1980-х, оказываются недостаточными – поток реки опустился ниже уровня, который считался минимально возможным.