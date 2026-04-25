В Испании за неделю 130 тыс. мигрантов подали заявки на легализацию

В Испании миграционная проблема. Ранее Мадрид запустил чрезвычайную легализацию нелегалов, и результат превзошел самые пессимистичные ожидания. За первую неделю документы подали 130 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная программа предназначена для тех, кто годами живет в стране без разрешений. Но власти явно не рассчитали силы. Очереди на регистрации огромные, а пробиться на прием в больницы почти невозможно. Правозащитные организации предупреждают, что социальная система Испании вот-вот лопнет. А правительство тем временем сложившуюся ситуацию называет благом для интеграции.

По словам чиновников, нелегалы (а их почти полмиллиона человек) начнут платить налоги. По оценкам экономистов, легализация такого числа неквалифицированных работников обрушит уровень средней зарплаты в сегменте услуг и спровоцирует всплеск уличной преступности, так как реальной интеграции в общество не получится.