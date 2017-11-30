В Испании в древней статуе Христа реставраторы нашли послание потомкам

Новости Испании. Реставраторы нашли послание в древней деревянной статуе Иисуса в Испании.
По информации Daily Mail, записка была написана каллиграфическим почерком и датирована 1777 годом. Ее автор – местный проповедник Хоакин Мингуэс. Он был священником собора Бурго-де-Осма в то время.
В записке рассказывается о популярных испанских играх, экономике местной деревни, политических, религиозных и социальных вопросах, названы имена популярных тореадоров. Послание предназначалась будущим поколениям.
Подлинность записки пока не подтвердили историки и археологи.
По словам реставратора, бумага была исписана по обе стороны. Записку нашли, когда во время реставрации демонтировали Христа от креста. Внутри статуи оказалась впадина, где и находилась записка.
Местный историк отметил, что произошедшее «потрясает, потому что это действительно уникально найти скрытые рукописные документы внутри таких статуй».
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