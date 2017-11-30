В Испании в древней статуе Христа реставраторы нашли послание потомкам

Новости Испании. Реставраторы нашли послание в древней деревянной статуе Иисуса в Испании.

По информации Daily Mail, записка была написана каллиграфическим почерком и датирована 1777 годом. Ее автор – местный проповедник Хоакин Мингуэс. Он был священником собора Бурго-де-Осма в то время.

В записке рассказывается о популярных испанских играх, экономике местной деревни, политических, религиозных и социальных вопросах, названы имена популярных тореадоров. Послание предназначалась будущим поколениям.