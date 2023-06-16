В Испании сняли фильм о жителях Атлантического океана

Он имеет все шансы стать визитной карточкой региона. Где еще увидишь одновременно и морских звезд, и скатов? Также в акватории обитает 500 видов рыб, 80 видов млекопитающих и пять видов морских рептилий. Ежегодно познакомиться с подводным миром приезжают более 2 миллионов туристов. В основном за счет этого и живет остров. Путешественников привлекают не только пляжи, но и активный отдых, в том числе дайвинг. Гран-Канария находится в Атлантическом океане недалеко от северо-западного побережья Африки.