Прямой эфир

В Испании сильные ливни затопили метро, вода достигает крыш машин

31 мая 2023 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Череда наводнений в Испании добралась до столицы. Сильный ливень вызвал подтопления в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании сильные ливни затопили метро, вода достигает крыш машин-1

О поездках на автомобилях речи теперь не идет. В отдельных районах города вода достигает крыш машин. От метро на время тоже пришлось отказаться. Вода попала на станции, частично затоплены лестницы. Ранее испанские власти закрыли школы, университеты и детские сады в других районах страны. 

В Испании сильные ливни затопили метро, вода достигает крыш машин-4

Первой пострадала ее северная часть.  

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины
31 мая 2023 07:32

Минобороны РФ: российская авиация ударила по первой бригаде спецназначения Украины

Более 3,5 млн жителей Германии трудоустроены в нескольких местах из-за нехватки денег на жизнь
31 мая 2023 07:31

Более 3,5 млн жителей Германии трудоустроены в нескольких местах из-за нехватки денег на жизнь

Российский снайпер рассказал о странном и отчаянном поведении бойцов ВСУ
31 мая 2023 07:18

Российский снайпер рассказал о странном и отчаянном поведении бойцов ВСУ