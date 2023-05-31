В Испании сильные ливни затопили метро, вода достигает крыш машин

Новости Испании. Череда наводнений в Испании добралась до столицы. Сильный ливень вызвал подтопления в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О поездках на автомобилях речи теперь не идет. В отдельных районах города вода достигает крыш машин. От метро на время тоже пришлось отказаться. Вода попала на станции, частично затоплены лестницы. Ранее испанские власти закрыли школы, университеты и детские сады в других районах страны.