В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа

Новости Испании. Испанский город Херес-де-ла-Фронтера в Андалусии приходит в себя после сильнейшего наводнения. Более суток его поливали сильные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге улицы Хереса превратились, без преувеличения, в полноводные реки. Потоки были настолько бурными, что как игрушечные сносили тяжелые автомобили и устраивали из машин многотонные баррикады. Уровень воды в некоторых районах городка достигал 2 этажа зданий. За одну только ночь аварийные службы получили 400 звонков с просьбой о помощи. Информация о пострадавших пока не поступала.