В Испании резко выросли цены на аренду квартир: 20 евро за квадратный метр

Новости Испании. В Испании резко выросли цены на аренду квартир. Дороже всего поселиться в крупных городах и на курортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ подсчитали, во сколько жилье обойдется приезжим. Аренда квадратного метра стоит порядка 20 евро – это в столице. В других городах цены незначительно ниже. В ответ на подорожавшую недвижимость власти разрабатывают постановление, которое позволит разделить большие квартиры на помещения поменьше. И, соответственно, продавать или сдавать их нескольким разным семьям.