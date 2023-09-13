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В Испании резко выросли цены на аренду квартир: 20 евро за квадратный метр

13 сентября 2023 20:46
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Новости Испании. В Испании резко выросли цены на аренду квартир. Дороже всего поселиться в крупных городах и на курортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании резко выросли цены на аренду квартир: 20 евро за квадратный метр-1

Местные СМИ подсчитали, во сколько жилье обойдется приезжим. Аренда квадратного метра стоит порядка 20 евро – это в столице. В других городах цены незначительно ниже. В ответ на подорожавшую недвижимость власти разрабатывают постановление, которое позволит разделить большие квартиры на помещения поменьше. И, соответственно, продавать или сдавать их нескольким разным семьям.

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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