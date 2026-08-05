В Испании растет обеспокоенность призывами в соцсетях к новому нашествию мигрантов

Более 60 тысяч нелегалов из Марокко проникли на территорию эксклава Сеута на прошлой неделе. Около 90 человек погибли во время заплыва. Те, кому удалось добраться до берега, разбили стихийный лагерь в надежде на возможность перебраться на материк. Позже около 70 тысяч мигрантов вернулись в свою страну. Теперь в соцсетях снова распространяются лозунги о массовом переходе границы. В качестве точки сбора указан марокканский город, расположенный прямо у границы с Сеутой. МВД страны напомнило, что подобные призывы – это уголовное преступление.