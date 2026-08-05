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В Испании растет обеспокоенность призывами в соцсетях к новому нашествию мигрантов

05 августа 2026 07:55
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В Сеуте обеспокоены призывами в соцсетях к новому нашествию мигрантов. Анонимные аккаунты и блогеры активизировались в мессенджерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании растет обеспокоенность призывами в соцсетях к новому нашествию мигрантов-2

Более 60 тысяч нелегалов из Марокко проникли на территорию эксклава Сеута на прошлой неделе. Около 90 человек погибли во время заплыва. Те, кому удалось добраться до берега, разбили стихийный лагерь в надежде на возможность перебраться на материк. Позже около 70 тысяч мигрантов вернулись в свою страну. Теперь в соцсетях снова распространяются лозунги о массовом переходе границы. В качестве точки сбора указан марокканский город, расположенный прямо у границы с Сеутой. МВД страны напомнило, что подобные призывы – это уголовное преступление.

# Испания

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