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В Испании работники ресторанов и отелей протестуют против антиковидных ограничений

30 января 2021 14:10
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Новости Испании. В Испании против антиковидных ограничений протестуют работники ресторанов и отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании работники ресторанов и отелей протестуют против антиковидных ограничений-1

Грохоча кастрюлями и поварешками, они собрались перед правительственным зданием, куда демонстративно принесли ключи от своих обанкротившихся заведений, а также счета, которые не в состоянии оплатить.

В Испании работники ресторанов и отелей протестуют против антиковидных ограничений-4

Предприниматели утверждают, что установленные в стране ограничения вынуждают людей закрывать свои заведения для посетителей. Владельцы бизнесов требуют от властей Испании финансовой помощи, а также временную отмену налогов.

# Коронавирус # Фотофакт

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