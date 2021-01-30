В Испании работники ресторанов и отелей протестуют против антиковидных ограничений

Новости Испании. В Испании против антиковидных ограничений протестуют работники ресторанов и отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Испании против антиковидных ограничений протестуют работники ресторанов и отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грохоча кастрюлями и поварешками, они собрались перед правительственным зданием, куда демонстративно принесли ключи от своих обанкротившихся заведений, а также счета, которые не в состоянии оплатить.
Предприниматели утверждают, что установленные в стране ограничения вынуждают людей закрывать свои заведения для посетителей. Владельцы бизнесов требуют от властей Испании финансовой помощи, а также временную отмену налогов.