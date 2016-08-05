В Испании пылают леса – в поджоге подозревают немца

Новости Испании. 2,5 тысячи жителей испанского острова Пальма эвакуированы из-за бушующего пожара. Пламя поглотило уже 2 гектара леса.

И, по всей видимости, на этот клочок земли у огня далеко идущие планы: стихия продолжает завоевывать новые территории и справиться с ней у спасателей пока не получается.

Во время операции погиб инспектор лесного хозяйства. Причина столь мощного пожара пока не называется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее испанские СМИ сообщали, что гражданская гвардия государства задержала гражданина Германии, который подозревается в поджоге.