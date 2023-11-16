В Испании протестуют против объявления амнистии сторонникам отделения Каталонии

В Испании усиливаются протесты против решения правительства объявить амнистию сторонникам отделения Каталонии. Сегодня ночью в Мадриде очередная демонстрация закончилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собрались возле здания штаб-квартиры Социалистической партии, возглавляемой премьером страны, и стали забрасывать его камнями, бутылками и петардами. На разгон митингующих были брошены усиленные наряды полицейского спецназа. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Несколько часов потребовалось, чтобы восстановить порядок. Отметим, волнения в Испании не утихают уже неделю.