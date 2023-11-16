Прямой эфир

В Испании протестуют против объявления амнистии сторонникам отделения Каталонии

16 ноября 2023 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Испании усиливаются протесты против решения правительства объявить амнистию сторонникам отделения Каталонии. Сегодня ночью в Мадриде очередная демонстрация закончилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании протестуют против объявления амнистии сторонникам отделения Каталонии-1

Тысячи людей собрались возле здания штаб-квартиры Социалистической партии, возглавляемой премьером страны, и стали забрасывать его камнями, бутылками и петардами. На разгон митингующих были брошены усиленные наряды полицейского спецназа. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Несколько часов потребовалось, чтобы восстановить порядок. Отметим, волнения в Испании не утихают уже неделю.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конгресс США не может выяснить, как и на что тратит деньги Пентагон
16 ноября 2023 09:50

Конгресс США не может выяснить, как и на что тратит деньги Пентагон

Израиль отверг резолюцию ООН о расширении гуманитарных пауз в зоне конфликта
16 ноября 2023 09:49

Израиль отверг резолюцию ООН о расширении гуманитарных пауз в зоне конфликта

Депутат РФ Белик: Россия выступает против заморозки конфликта в Украине
16 ноября 2023 09:40

Депутат РФ Белик: Россия выступает против заморозки конфликта в Украине