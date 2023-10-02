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В Испании при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек

02 октября 2023 09:12
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Новости Испании. 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юге Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 18 числятся пропавшими без вести.

В Испании при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек-1

По сообщению местных властей, огонь вспыхнул на втором этаже и быстро охватил все здание. Через некоторое время рухнула крыша, завалив не успевших убежать посетителей. Количество жертв может увеличиться, так как продолжается разбор завалов. Эксперты выясняют причины трагедии. В городе объявлен трехдневный траур.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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