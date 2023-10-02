В Испании при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек

Новости Испании. 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юге Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 18 числятся пропавшими без вести.

По сообщению местных властей, огонь вспыхнул на втором этаже и быстро охватил все здание. Через некоторое время рухнула крыша, завалив не успевших убежать посетителей. Количество жертв может увеличиться, так как продолжается разбор завалов. Эксперты выясняют причины трагедии. В городе объявлен трехдневный траур.