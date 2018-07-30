В Испании полыхает муниципалитет Манильва: эвакуированы около 500 человек

Новости Испании. Около полутысячи человек эвакуированы в Ипании. Здесь горит муниципалитет Манильва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью в службу экстренной помощи поступило более 150 звонков с сообщениями о пожаре. Также в целях обеспечения безопасности была перекрыта одна из автотрасс. Со стихией борются многочисленные расчеты спасателей. Подключена авиация.