В Испании полиция обнаружила мастерскую, где на 3D-принтере печатали оружие

Новости Испании. Испанская полиция обнаружила мастерскую, где на 3D-принтере печатали оружие. Производство располагалось в складском помещении на курортном острове Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники изготавливали пистолеты, штурмовые винтовки, а также глушители для них. Кроме того, полицейские обнаружили около 30 книг, описывающих производство оружия и технологию 3D-печати.