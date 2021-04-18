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В Испании полиция обнаружила мастерскую, где на 3D-принтере печатали оружие

18 апреля 2021 14:11
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Новости Испании. Испанская полиция обнаружила мастерскую, где на 3D-принтере печатали оружие. Производство располагалось в складском помещении на курортном острове Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании полиция обнаружила мастерскую, где на 3D-принтере печатали оружие-1

Злоумышленники изготавливали пистолеты, штурмовые винтовки, а также глушители для них. Кроме того, полицейские обнаружили около 30 книг, описывающих производство оружия и технологию 3D-печати.

В Испании полиция обнаружила мастерскую, где на 3D-принтере печатали оружие-4

Подобную мастерскую оперативники обнаружили впервые. Следователи выяснили, что все оружие готовилось для дальнейшей продажи. Злоумышленники задержаны.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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