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В Испании от листериоза умерли два человека, ещё 175 – заразились

23 августа 2019 08:13
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Новости Испании. Число заразившихся листериозом в Испании увеличилось до 175 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании от листериоза умерли два человека, ещё 175 – заразились-1

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Андалусии. Кроме того, заболевшие есть в Арагоне, Астурии, Мадриде, Каталонии и Эстремадуре. От опасной инфекции погибли уже два человека. Около 500 граждан ждут результатов анализов. Медики полагают, что число подтвержденных случаев возрастет.

Источником листериоза стала мясная продукция местного производителя. Все товары этой фирмы уже изъяты из продажи.

В Испании от листериоза умерли два человека, ещё 175 – заразились-4

# Заболевания # Фотофакт

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