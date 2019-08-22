В Испании от листериоза погибли два человека

Новости Испании. В Андалусии от листериоза начали гибнуть люди. В местных больницах умерли уже два человека: пожилая женщина и мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 граждан госпитализированы. Еще около 500 местных жителей могут быть заражены. В Испании более 150 человек заболели листериозом