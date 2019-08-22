В Испании от листериоза погибли два человека

Новости Испании. В Андалусии от листериоза начали гибнуть люди. В местных больницах умерли уже два человека: пожилая женщина и мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Андалусии от листериоза начали гибнуть люди. В местных больницах умерли уже два человека: пожилая женщина и мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 150 граждан госпитализированы. Еще около 500 местных жителей могут быть заражены.
В связи со вспышкой заболевания в стране объявлена общенациональная санитарная тревога. Источник распространения инфекции был обнаружен в продукции одного из предприятий. Все товары этого производителя изъяты из магазинов.