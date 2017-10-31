В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился

Их жизням ничего не угрожает. Один из злоумышленников задержан. Второй, оказавшись в ловушке, покончил с собой. В ходе перестрелки между стражами порядка и бандитами пострадал представитель Гражданской гвардии. Ему уже оказывают необходимую помощь медики.