В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился

Новости Испании. Испанские спецслужбы освободили людей, взятых грабителями банка в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них оказались два кассира и посетитель.
Новости Испании. Испанские спецслужбы освободили людей, взятых грабителями банка в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них оказались два кассира и посетитель.
Их жизням ничего не угрожает. Один из злоумышленников задержан. Второй, оказавшись в ловушке, покончил с собой. В ходе перестрелки между стражами порядка и бандитами пострадал представитель Гражданской гвардии. Ему уже оказывают необходимую помощь медики.
В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников