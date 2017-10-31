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В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился

31 октября 2017 19:04
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Новости Испании. Испанские спецслужбы освободили людей, взятых грабителями банка в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них оказались два кассира и посетитель.

В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился-1

Их жизням ничего не угрожает. Один из злоумышленников задержан. Второй, оказавшись в ловушке, покончил с собой. В ходе перестрелки между стражами порядка и бандитами пострадал представитель Гражданской гвардии. Ему уже оказывают необходимую помощь медики.

В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников

# Фотофакт # Захват заложников # Ограбление

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