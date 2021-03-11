Прямой эфир

В Испании началась бессрочная забастовка медиков. В больницах острая нехватка персонала

11 марта 2021 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Бессрочная забастовка медиков началась в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании началась бессрочная забастовка медиков. В больницах острая нехватка персонала-1

Десятки сотрудников вышли на улицы города, требуя улучшить условия труда в период пандемии, а также решить проблему с кадрами. В местных больницах острая нехватка персонала. Как символ дефицита кадров медики поставили рядом с собой манекены в халатах. К участию в забастовке призывают более 5 000 врачей.

В Испании началась бессрочная забастовка медиков. В больницах острая нехватка персонала-4

Улучшить условия труда с помощью протестов требуют и медработники в Барселоне. Они также настаивают на сокращении ночных смен.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пандемии ровно год. Во многих странах экономический кризис, безработица и голод
11 марта 2021 10:05

Пандемии ровно год. Во многих странах экономический кризис, безработица и голод

Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании
11 марта 2021 09:59

Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании

Поджигали автомобили и мусорные баки. В Леоне продолжаются массовые беспорядки
11 марта 2021 09:53

Поджигали автомобили и мусорные баки. В Леоне продолжаются массовые беспорядки