В Испании началась бессрочная забастовка медиков. В больницах острая нехватка персонала

Новости Испании. Бессрочная забастовка медиков началась в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Бессрочная забастовка медиков началась в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки сотрудников вышли на улицы города, требуя улучшить условия труда в период пандемии, а также решить проблему с кадрами. В местных больницах острая нехватка персонала. Как символ дефицита кадров медики поставили рядом с собой манекены в халатах. К участию в забастовке призывают более 5 000 врачей.
Улучшить условия труда с помощью протестов требуют и медработники в Барселоне. Они также настаивают на сокращении ночных смен.