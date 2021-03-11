В Испании началась бессрочная забастовка медиков. В больницах острая нехватка персонала

Десятки сотрудников вышли на улицы города, требуя улучшить условия труда в период пандемии, а также решить проблему с кадрами. В местных больницах острая нехватка персонала. Как символ дефицита кадров медики поставили рядом с собой манекены в халатах. К участию в забастовке призывают более 5 000 врачей.