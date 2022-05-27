В Испании на заводе по производству биодизеля произошёл взрыв. Два человека погибли

Новости Беларуси. Два человека погибли при взрыве на заводе по производству биодизеля в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за вспыхнувшего пожара над предприятием поднялись густые клубы черного дыма, которые окутали соседние дома и улицы. Пожарным и полиции пришлось экстренно эвакуировать более 200 детей, которые приехали в местный парк на экскурсию. Пока неизвестно, почему прогремел взрыв. По одной из версий, его причиной стало нарушение технологического процесса.