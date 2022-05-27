Прямой эфир

В Испании на заводе по производству биодизеля произошёл взрыв. Два человека погибли

27 мая 2022 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два человека погибли при взрыве на заводе по производству биодизеля в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании на заводе по производству биодизеля произошёл взрыв. Два человека погибли-1

Из-за вспыхнувшего пожара над предприятием поднялись густые клубы черного дыма, которые окутали соседние дома и улицы. Пожарным и полиции пришлось экстренно эвакуировать более 200 детей, которые приехали в местный парк на экскурсию. Пока неизвестно, почему прогремел взрыв. По одной из версий, его причиной стало нарушение технологического процесса.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На грани голода оказались почти 77 млн человек. В Бразилии растёт бедность
27 мая 2022 09:01

На грани голода оказались почти 77 млн человек. В Бразилии растёт бедность

В странах Балтии отметили рекордное подорожание электричества
27 мая 2022 08:27

В странах Балтии отметили рекордное подорожание электричества

Латвийское правительство планирует снести все памятники советским воинам до 15 ноября
26 мая 2022 20:20

Латвийское правительство планирует снести все памятники советским воинам до 15 ноября