В Испании массовые акции протеста не прекращаются пятый день. Последняя ночь закончилась задержаниями

Новости Испании. В Испании пятая ночь протестов против заключения рэпера Пабло Хазеля закончилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего пострадала Барселона.
В Испании задержали популярного рэпера. Тысячи людей вышли на улицы
Агрессивно настроенные люди возводили на улицах баррикады, жгли мусорные контейнеры и забрасывали полицейских камнями. Кроме того, участники беспорядков разграбили множество магазинов. Правоохранители задержали около 40 человек, и это только в столице.
Бьют витрины, бросают в полицейских бутылки. Что происходит в Испании из-за ареста рэпера?
В крупных городах Испании массовые акции протеста, которые сопровождаются погромами, не прекращаются со вторника. Таким образом жители выступают против задержания рэпера, осужденного за прославление терроризма и оскорбление монархии.