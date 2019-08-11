В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок

Новости Испании. В Испании машина врезалась в террасу бара. Пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – четырехлетняя девочка. С серьезными травмами её госпитализировали с помощью вертолета.

Авария произошла в городе Жирона на востоке страны. По неустановленной пока причине водитель легковой машины не справился с управлением и протаранил террасу.