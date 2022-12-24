В Испании каждой седьмой семье не хватает продуктов

Новости Испании. Голодные очереди Испании увеличиваются с ростом инфляции. Все больше людей обращаются в продовольственные банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации местного портала, каждая седьмая семья не может полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания, несмотря на то, что многие тратят почти половину дохода на еду и предметы первой необходимости. По данным национального статистического института, за год цены в стране выросли на 15 %. При этом некоторые категории товаров, как, например, сахар, подорожали в полтора раза. Большую часть расходов по-прежнему составляют коммунальные услуги, в частности электроэнергия, которая в 2022 году подорожала на 50 %.