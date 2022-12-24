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В Испании каждой седьмой семье не хватает продуктов

24 декабря 2022 13:46
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Новости Испании. Голодные очереди Испании увеличиваются с ростом инфляции. Все больше людей обращаются в продовольственные банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании каждой седьмой семье не хватает продуктов-1

По информации местного портала, каждая седьмая семья не может полностью обеспечить себя необходимыми продуктами питания, несмотря на то, что многие тратят почти половину дохода на еду и предметы первой необходимости. По данным национального статистического института, за год цены в стране выросли на 15 %. При этом некоторые категории товаров, как, например, сахар, подорожали в полтора раза. Большую часть расходов по-прежнему составляют коммунальные услуги, в частности электроэнергия, которая в 2022 году подорожала на 50 %.  

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# Экономический кризис # Фотофакт

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