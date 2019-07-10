В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город

Новости Испании. В испанской провинции Наварра ликвидируют последствия масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они оказались катастрофичными.

Под воду ушел городок Тафалья. Из-за сильных ливней вышли из берегов местные реки. Потоки воды смывали все на своем пути: в результате повреждены десятки машин, разбиты километры дорог. Нарушена подача электроэнергии и работа главной железнодорожной линии. Известно как минимум об одном погибшем. Мужчина утонул в собственном автомобиле.