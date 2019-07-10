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В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город

10 июля 2019 10:35
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Новости Испании. В испанской провинции Наварра ликвидируют последствия масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они оказались катастрофичными.

Под воду ушел городок Тафалья. Из-за сильных ливней вышли из берегов местные реки. Потоки воды смывали все на своем пути: в результате повреждены десятки машин, разбиты километры дорог. Нарушена подача электроэнергии и работа главной железнодорожной линии. Известно как минимум об одном погибшем. Мужчина утонул в собственном автомобиле.

В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город-1

В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город-3

В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город-5

В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город-7

В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город-9

В Испании из-за сильнейшего наводнения под воду ушёл целый город-11

# Наводнение # Фотофакт

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