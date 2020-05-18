В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП

Новости Европы. Европа продолжает выходить из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сегодня, 18 мая в Испании открылись бары, кафе и рестораны, а также торговые объекты площадью до 400 квадратных метров.

Частично возобновляют деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов.