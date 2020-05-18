В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП

Новости Европы. Европа продолжает выходить из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сегодня, 18 мая в Испании открылись бары, кафе и рестораны, а также торговые объекты площадью до 400 квадратных метров.
Частично возобновляют деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов.
Тем временем, в Эстонии отменяется режим ЧП. В частности, жителям страны разрешается заниматься спортом, в том числе в тренажерных залах и бассейнах.
В Польше начали работать парикмахерские и объекты общепита, увеличен лимит пассажиров в транспорте
А в Италии сегодня открылись все магазины, торговые центры, рестораны, бары, салоны красоты и музеи. Снимаются все ограничения на передвижение внутри региона и города проживания.
С 3 июня разрешается свободный выезд из Италии и въезд из стран ЕС и шенгенской зоны.