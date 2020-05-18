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В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП

18 мая 2020 11:55
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Новости Европы. Европа продолжает выходить из карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сегодня, 18 мая в Испании открылись бары, кафе и рестораны, а также торговые объекты площадью до 400 квадратных метров.

Частично возобновляют деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов.

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП-1

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП-3

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП-5

Тем временем, в Эстонии отменяется режим ЧП. В частности, жителям страны разрешается заниматься спортом, в том числе в тренажерных залах и бассейнах.

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А в Италии сегодня открылись все магазины, торговые центры, рестораны, бары, салоны красоты и музеи. Снимаются все ограничения на передвижение внутри региона и города проживания.

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП-8

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП-10

С 3 июня разрешается свободный выезд из Италии и въезд из стран ЕС и шенгенской зоны.

# Коронавирус # Фотофакт

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