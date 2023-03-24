В Испании горят леса – огонь уничтожил более 1000 га земли

Новости Испании. В Испании сильные лесные пожары. Огонь, который уже уничтожил более 1 000 гектаров земли, распространяется дальше и быстро захватывает юг страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти эвакуировали жителей шести деревень, это более 1 000 человек. Для них организуют временные приюты и полевой госпиталь. На борьбу с пламенем мобилизованы армейские подразделения и авиация. 15 самолетов сбрасывают воду на горящие участки леса, куда не могут добраться пожарные машины. Но огонь не утихает и приближается к жилым домам.