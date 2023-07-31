Новости Испании. Из-за жары гибнут в основном пожилые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в ряде регионов страны действует красный уровень риска из-за аномальных температур, термометры в тени показывают +44 °C. В Барселоне начали проект «Климатическое убежище». Люди могут охлаждаться в библиотеках, музеях и школах. На данный момент в городе открыто более 200 таких мест.