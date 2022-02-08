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В Ирландии собираются отпраздновать День святого Патрика, сняты ковидограничения

08 февраля 2022 10:06
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Новости Ирландии. Два года перерыва – и вот в Ирландию возвращается День святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии собираются отпраздновать День святого Патрика, сняты ковидограничения-1

Жителей и гостей ожидают традиционно масштабные парады. Число участников до пандемии доходило до полумиллиона человек. Основную часть антиковидных ограничений правительство сняло еще в прошлом месяце, а ношение масок отменят в конце февраля. Все благодаря тому, что Ирландия – одна из первых в Европе по количеству использования бустерных вакцин. Так что празднику быть.

 

# Праздничные даты # Фотофакт

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