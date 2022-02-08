В Ирландии собираются отпраздновать День святого Патрика, сняты ковидограничения

Новости Ирландии. Два года перерыва – и вот в Ирландию возвращается День святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей и гостей ожидают традиционно масштабные парады. Число участников до пандемии доходило до полумиллиона человек. Основную часть антиковидных ограничений правительство сняло еще в прошлом месяце, а ношение масок отменят в конце февраля. Все благодаря тому, что Ирландия – одна из первых в Европе по количеству использования бустерных вакцин. Так что празднику быть.