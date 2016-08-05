В Ирландии полицейские задержали НЛО: видеофакт

Новости Ирландии. В Ирландии полиция устроила погоню за летающей тарелкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, она ехала.

Неопознанный объект плавно скользил по улицам небольшого городка, собрав за собой эскорт из полицейских машин.

На светофоре стражи порядка, все-таки, настигли НЛО.

Оказалось, что внутри инопланетного корабля земного происхождения был художник. А такое транспортное средство он подготовил для специальной выставки, которая посвящена космосу.

Штрафовать искателя истины не стали, но до места, где проходит мероприятие, тарелку на всякий случай полицейские сопроводили.