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В Ирландии полицейские задержали НЛО: видеофакт

05 августа 2016 10:54
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Новости Ирландии. В Ирландии полиция устроила погоню за летающей тарелкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Правда, она ехала.

Неопознанный объект плавно скользил по улицам небольшого городка, собрав за собой эскорт из полицейских машин. 

На светофоре стражи порядка, все-таки, настигли НЛО.

Оказалось, что внутри инопланетного корабля земного происхождения был художник. А такое транспортное средство он подготовил для специальной выставки, которая посвящена космосу.

Штрафовать искателя истины не стали, но до места, где проходит мероприятие, тарелку на всякий случай  полицейские сопроводили.

# Космос

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