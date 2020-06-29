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В Ирландии начинают работать рестораны и гостиницы, граждане могут свободно перемещаться внутри страны

29 июня 2020 11:49
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Новости мира. В Ирландии приступили к третьему этапу отмены карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался перезапуск экономики страны.

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С 29 июня возобновляют работу рестораны и гостиницы. Открываются парикмахерские и салоны красоты. Снимаются все ограничения на перемещения граждан внутри страны.

В Ирландии начинают работать рестораны и гостиницы, граждане могут свободно перемещаться внутри страны-1

Разрешается проводить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до 200 человек, в помещениях – до 50.

Продолжают смягчать карантин и в Греции.

В Ирландии начинают работать рестораны и гостиницы, граждане могут свободно перемещаться внутри страны-4

29 июня здесь открываются кинотеатры и летние лагеря. Разрешается проводить концерты, ярмарки, спектакли и конференции.

# Коронавирус # Фотофакт

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