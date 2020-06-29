В Ирландии начинают работать рестораны и гостиницы, граждане могут свободно перемещаться внутри страны

Новости мира. В Ирландии приступили к третьему этапу отмены карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался перезапуск экономики страны.

Тунис открывает границы: из каких стран здесь ждут туристов

С 29 июня возобновляют работу рестораны и гостиницы. Открываются парикмахерские и салоны красоты. Снимаются все ограничения на перемещения граждан внутри страны.