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В Иркутской области разбился пассажирский самолёт. Есть погибшие

13 сентября 2021 07:26
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Новости России. Стали известны новые факты о крушении самолета в Иркутской области. Спасатели сообщили о гибели четырех человек, еще восемь доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иркутской области разбился пассажирский самолёт. Есть погибшие-1

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в труднодоступной местности в Иркутской области. Среди погибших – оба члена экипажа и два пассажира. Всего на борту находились 16 человек.

В Иркутской области разбился пассажирский самолёт. Есть погибшие-4

На месте крушения работают десятки спасателей. По заявлению прокуратуры, среди версий произошедшего уже рассматривают отказ двигателя и ошибку экипажа в условиях тумана.

# Крушение # Фотофакт

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