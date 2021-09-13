В Иркутской области разбился пассажирский самолёт. Есть погибшие

Новости России. Стали известны новые факты о крушении самолета в Иркутской области. Спасатели сообщили о гибели четырех человек, еще восемь доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в труднодоступной местности в Иркутской области. Среди погибших – оба члена экипажа и два пассажира. Всего на борту находились 16 человек.