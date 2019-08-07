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В Иркутской области из 136 пожаров удалось локализовать – 18

07 августа 2019 09:50
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Новости России. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась до 675 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне задымления находятся 37 населённых пункта.

В Иркутской области из 136 пожаров удалось локализовать – 18-1

Борьбу со стихией ведут десятки бригад спасателей. Из 136 пожаров, которые бушуют на территории области, 18 удалось локализовать.

В Иркутской области из 136 пожаров удалось локализовать – 18-4

По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшее время на территории региона не будет, поэтому улучшения лесопожарной обстановки ожидать, к сожалению, не стоит.

# Пожар # Фотофакт

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