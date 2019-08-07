В Иркутской области из 136 пожаров удалось локализовать – 18

Новости России. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась до 675 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне задымления находятся 37 населённых пункта.

Борьбу со стихией ведут десятки бригад спасателей. Из 136 пожаров, которые бушуют на территории области, 18 удалось локализовать.