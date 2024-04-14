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В Иране заявили, что больше не будут продолжать операцию против Израиля

14 апреля 2024 12:38
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Иран 14 апреля начал операцию «Правдивое обещание» в отношении Израиля. Израиль был обстрелян Ираном, выпустив 185 беспилотных самолетов, 36 крылатых ракет и 110 ракет. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть ракет была сбита Израилем. При этом Иран уничтожил важные объекты на территориях, «оккупированных» Израилем. Страны Запада осудили эту операцию.

По словам премьер-министра Израиля, израильская сторона смогла успешно отразить атаку. При этом министр национальной безопасности добавил, что война еще не закончена.

# Международная политика

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