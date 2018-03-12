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В Иране самолёт рухнул в гористой местности и загорелся от удара: 11 человек погибли

12 марта 2018 09:38
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Новости Ирана. На юго-западе Ирана потерпел крушение турецкий пассажирский самолет. Он направлялся в Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране самолёт рухнул в гористой местности и загорелся от удара: 11 человек погибли-1

В Иране самолёт рухнул в гористой местности и загорелся от удара: 11 человек погибли-3

На борту находились 11 человек: 8 пассажиров и 3 члена экипажа. Воздушное судно рухнуло в гористой местности и загорелось при ударе о землю. Когда на место прибыли бригады спасателей, выяснилось, что выживших нет.

Работы на месте происшествия велись всю ночь. Специалисты уже обнаружили черный ящик, который будет передан для дальнейшего расследования. В ближайшие часы в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв авиакатастрофы.

# Фотофакт # Крушение

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